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Сандро Шварц объяснил выбор стартового состава на матч с «Динамо»

19:37
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своих ожиданиях от встречи 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

— На сборах динамовцы пропустили достаточно много мячей. Стоит ли обращать внимание на такую статистику в преддверии сезона?

— Мы провели шесть недель на сборах, и были матчи, в которых мы проигрывали. Но надо учитывать, что ребята находились под нагрузками. Были у нас и хорошие игры. Теперь же весь наш фокус сосредоточен на встрече с «Ростовом», — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Как вписались в командную игру новички Фабиан Бальбуэна и Диего Лаксальт? Много ли времени им понадобится на адаптацию в премьер-лиге?

— За то время, что они провели в команде, оба произвели очень хорошее впечатление. Это открытые ребята, нацеленные на командную игру. Не думаю, что им потребуется много времени, чтобы полностью влиться в коллектив. Они отлично показали себя на сборах, и мы приняли решение выпустить их сегодня на поле с первых минут.

— Шиманьски пропустил часть сборов из-за травмы, но сегодня попал в стартовый состав. Каково его состояние?

— Он тренировался в общей группе на протяжении последних 10 дней, так что он полностью готов. Мы очень рады, что он примет участие в этом матче.

— Как собираетесь играть против Николая Комличенко, который выйдет в стартовом составе «Ростова»?

— Я бы не хотел говорить исключительно про Комличенко. Мы изучали всех футболистов «Ростова». Мы хорошо подготовились на сборах и хотим показать сбалансированную игру в атаке и обороне.

Ростов — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Зенит

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-balbuena-i-laksalt-otlicno-pokazali-sebya-na-sborax-poetomu-vyidut-v-starte-protiv-rostova

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Иван Шитик все материалы автора

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