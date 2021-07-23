Сандро Шварц объяснил выбор стартового состава на матч с «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своих ожиданиях от встречи 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».
— На сборах динамовцы пропустили достаточно много мячей. Стоит ли обращать внимание на такую статистику в преддверии сезона?
— Мы провели шесть недель на сборах, и были матчи, в которых мы проигрывали. Но надо учитывать, что ребята находились под нагрузками. Были у нас и хорошие игры. Теперь же весь наш фокус сосредоточен на встрече с «Ростовом», — цитирует тренера сайт «Динамо».
— Как вписались в командную игру новички Фабиан Бальбуэна и Диего Лаксальт? Много ли времени им понадобится на адаптацию в премьер-лиге?
— За то время, что они провели в команде, оба произвели очень хорошее впечатление. Это открытые ребята, нацеленные на командную игру. Не думаю, что им потребуется много времени, чтобы полностью влиться в коллектив. Они отлично показали себя на сборах, и мы приняли решение выпустить их сегодня на поле с первых минут.
— Шиманьски пропустил часть сборов из-за травмы, но сегодня попал в стартовый состав. Каково его состояние?
— Он тренировался в общей группе на протяжении последних 10 дней, так что он полностью готов. Мы очень рады, что он примет участие в этом матче.
— Как собираетесь играть против Николая Комличенко, который выйдет в стартовом составе «Ростова»?
— Я бы не хотел говорить исключительно про Комличенко. Мы изучали всех футболистов «Ростова». Мы хорошо подготовились на сборах и хотим показать сбалансированную игру в атаке и обороне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-balbuena-i-laksalt-otlicno-pokazali-sebya-na-sborax-poetomu-vyidut-v-starte-protiv-rostova
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