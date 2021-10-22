Сандро Шварц: «Динамо» держит в голове игру с «Зенитом», но Кубок тоже важен»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы в домашнем матче 12-го тура Тинькофф чемпионата России над «Химками» (4:1) рассказал о ротации в предстоящих играх.

— Оцените дебют Ярослава Гладышева в РПЛ.

— Мы очень довольны, как он сыграл. Для него это был дебютный матч. Но этому предшествовал кропотливый труд на тренировках. Он не останавливается в прогрессе, растет на тренировках каждый день. Немного не хватило ему везения. Я хочу отметить его профессиональное отношение.

— В кубковым матче против «Оренбурга» можно ли ждать от вас серьезной ротации состава?

— Команда не будет такая же, как в матче с «Химками». Будут какие-то изменения. Кубок — это важный для нас турнир. Игроки, которые выйдут на поле, имеют для нас большое значение. Мы держим в голове игру с «Зенитом», но Кубок тоже важен.

Во вторник, 26 октября, «Динамо» сыграет с «Оренбургом» в Кубке, а в пятницу, 29 октября, с «Зенитом» в чемпионате России.