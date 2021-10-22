Сандро Шварц: «Динамо» контролировало игру с «Химками» на протяжении всего матча»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы в домашнем матче 12-го тура Тинькофф чемпионата России над «Химками» (4:1) поделился впечатлениями от игры.

— Я очень рад, что в столь особенный день, в день рождения великого вратаря Льва Яшина, мы смогли добиться победы. Она является подарком, — сказал Шварц. — Сегодня мы на протяжении всего матча контролировали игру. Первые два мяча — это великолепные голы со стандартов. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который усердно работает над этим. Мы сыграли агрессивно, в контроль. Сегодняшняя победа полностью заслуженная.

— Почему приняли решение сегодня выпустить Тюкавина и Грулева вместе?

— Для нас все игроки важны. Эти игроки сегодня показали очень качественную игру. Плод их работы — мячи, которые они забили. Для нас самое главное — это здоровая конкуренция. Игроки атаки хорошо себя проявили.

— Почему не удается держать концентрацию до финального свистка?

— Природа сегодняшнего гола и голов в игре против «Спартака» — разная. Их сравнивать нельзя. Конечно, в одинаковые отрезки. Сегодня немного потеряли концентрацию. В итоге пропустили один гол.

— Какой гол вас порадовал больше всего?

— У меня нет какого-то мяча, который для меня является фаворитом. Мне очень понравились два мяча со стандартов. Хочу отметить работу тренерского штаба, благодаря которому мы смогли забить с угловых. Во втором тайме мы тоже забили прекрасные мячи. В совокупности — все голы забиты по-разному, что радует меня.