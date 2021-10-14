Самошников восстановился после травмы и может сыграть с «Локомотивом»

Защитник «Рубина» Илья Самошников восстановился после травмы, сообщил его агент Евгений Моисеев. Не исключено, что футболист выйдет на поле против «Локомотива».

«Илья Самошников еще не тренировался в общей группе с футболистами «Рубина», но игрок находится в нормальном физическом состоянии, уже прошло достаточно времени после травмы. Сыграет ли он против «Локомотива»? Вероятность существует», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Рубин» и забил один мяч.