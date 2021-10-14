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Самошников восстановился после травмы и может сыграть с «Локомотивом»

20:50
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Защитник «Рубина» Илья Самошников восстановился после травмы, сообщил его агент Евгений Моисеев. Не исключено, что футболист выйдет на поле против «Локомотива».

«Илья Самошников еще не тренировался в общей группе с футболистами «Рубина», но игрок находится в нормальном физическом состоянии, уже прошло достаточно времени после травмы. Сыграет ли он против «Локомотива»? Вероятность существует», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Рубин» и забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/samoshnikov-vosstanovilsya-posle-travmy-vozmozhno-futbolist-sy-graet-protiv-lokomotiva/

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Евгений Петров все материалы автора

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