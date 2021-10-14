«Динамо» сделало предложение Евгеньеву и Грулеву о продлении контрактов

По данным «СЭ», «Динамо» сделало предложение Роману Евгеньеву и Вячеславу Грулеву о продлении контрактов, которые у 22-летних футболистов истекают летом следующего года.

При этом игроки вряд ли ответят согласием на предложенные условия — позиции сторон не очень близки. Переговоры продвигаются тяжело, при этом обсуждаются не только финансовые, но и спортивные аспекты продолжения сотрудничества.

Грулев в текущем сезоне провел восемь матчей за «Динамо» и забил один мяч. У Евгеньева в активе четыре матча во всех турнирах.