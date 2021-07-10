Самошников получил повреждение в матче с «Химками»

Защитник «Рубина» Илья Самошников не смог доиграть стартовый матч Кубка Матч-премьер с «Химками».

На 35-й минуте Самошников был заменен из-за повреждения. Вместо него игру продолжил полузащитник Александр Зуев.

Самошников не попал в окончательный состав сборной России на Евро-2020, но был в числе тех, кто находился в сборной на случай вынужденной замены.