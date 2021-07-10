Владимир Федотов рассказал о настрое «Сочи» на товарищеский турнир
17:13
«Сочи» примет участие в предсезонном товарищеском турнире. Главный тренер команды Владимир Федотов объяснил, какие задачи стоят перед командой.
«Это боевые условия, приближенные к официальным матчам. Они крайне необходимы. Приехав сюда, мы проведем три классных спарринга в самых реальных, необходимых нам условиях. Этот турнир поможет гармонично влиться в этот сезон», — приводит слова тренера Twitter «Сочи».
Регламент, календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица товарищеского турнира Кубок Матч-премьер-2021 — на этой странице.
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