Владимир Федотов рассказал о настрое «Сочи» на товарищеский турнир

«Сочи» примет участие в предсезонном товарищеском турнире. Главный тренер команды Владимир Федотов объяснил, какие задачи стоят перед командой.

«Это боевые условия, приближенные к официальным матчам. Они крайне необходимы. Приехав сюда, мы проведем три классных спарринга в самых реальных, необходимых нам условиях. Этот турнир поможет гармонично влиться в этот сезон», — приводит слова тренера Twitter «Сочи».

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