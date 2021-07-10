Джордан Ларссон присоединился к «Спартаку» после Евро

Нападающий Джордан Ларссон вернулся в расположение «Спартака» и 10 июля принял участие в тренировке команды.

Ларссон находились в расположении сборной Швеции на Евро-2020. Джордан так и не принял участие ни в одном матче.

В первой встрече товарищеского турнира «Спартак» сыграет 11 июля с «Сочи». Начало — в 18.00 по московскому времени.