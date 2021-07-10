Джордан Ларссон присоединился к «Спартаку» после Евро
18:23
Нападающий Джордан Ларссон вернулся в расположение «Спартака» и 10 июля принял участие в тренировке команды.
Ларссон находились в расположении сборной Швеции на Евро-2020. Джордан так и не принял участие ни в одном матче.
В первой встрече товарищеского турнира «Спартак» сыграет 11 июля с «Сочи». Начало — в 18.00 по московскому времени.
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