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Джордан Ларссон присоединился к «Спартаку» после Евро

18:23
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Нападающий Джордан Ларссон вернулся в расположение «Спартака» и 10 июля принял участие в тренировке команды.

Ларссон находились в расположении сборной Швеции на Евро-2020. Джордан так и не принял участие ни в одном матче.

В первой встрече товарищеского турнира «Спартак» сыграет 11 июля с «Сочи». Начало — в 18.00 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора

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