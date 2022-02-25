Дмитрий Комбаров ждет красивой игры от «Спартака» и ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Думаю, что красно-белые провели хорошую работу. Слышал о Ваноли много положительных отзывов. Когда внутри коллектива отзываются хорошо, когда нет плохих оценок, настрой у команды должен быть хороший. Надеюсь, что будет красивая яркая игра», — сказал Комбаров «СЭ».

Игра с ЦСКА станет первой официальной для «Спартака» под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли. После 18 туров красно-белые (23 очка) занимают девятое место. ЦСКА (30 очков) идет четвертым.

Встреча пройдет в субботу, 26 февраля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.