Самедов: «Промес приедет в «Спартак» как звезда, под него придется менять схему»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес может вернуться в состав красно-белых.

— Это хорошая новость. Промес — сильный легионер, — сказал Самедов «СЭ». — Только «Спартаку», скорее всего, придется перестроиться, отойти от схемы в пять защитников. Квинси нужно пространство, бровка, тогда он сможет творить, смещаться в центр, забивать и отдавать.

Он сюда приедет как звезда, как человек, который выигрывал титул со «Спартаком». В любом случае, это большое усиление. Если Квинси вернется, будет здорово.

Промес — хороший добрый парень, который уважительно ко всем относился. Он не заносчивый, вел себя хорошо. С ним в общении не было никаких трудностей.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за красно-белых он провел 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17,5 миллиона евро.

(Сергей Федоров)