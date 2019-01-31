Самедов - о Глушакове: "Что было между Денисом и Каррерой, могу только догадываться. В слив не верю. Это бред"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью "СЭ" высказался по поводу ситуации вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова. Он также рассказал, как делалось общее фото в поддержку полузащитника красно-белых - что игрокам просто принесли майки и сказали надеть.

– Тема Глушакова и все, что с ней связано – как относитесь к критике болельщиков?

– Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам.

– Я о футбольной составляющей. Когда болельщики требуют лишить его повязки за то, что капитан слил Карреру.

– Сливали? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чем они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Еще раз – в слив не верю. Это бред.

– "Ромашка" существует?

– В шутку – существует. А кто относится к "Ромашке"?

– Ее генсек – Глушаков.

– Я абсолютно нормально общаюсь с Артемом Ребровым, Димой Комбаровым. Это нормальные человеческие отношения.

– Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову – у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее.

– Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?

– Тренер сказал?

– Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть.

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