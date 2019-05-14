Сальваторе Боккетти: "Спартаку" важно закончить сезон выше, чем ЦСКА"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в интервью "Бизнес Online" ЦСКА рассказал о своем здоровье и отметил, что команде важно опередить ЦСКА в чемпионате России.

– Как ваше здоровье? Стоит ли ждать ли вас на поле в этом сезоне?

– Сейчас у меня небольшие проблемы с икроножными мышцами. Думаю, что через пару дней я вернусь в общую группу и буду готов к матчам с "Оренбургом" и "Крыльями Советов".

– Сейчас команда четвертая и на одно очко опережает ЦСКА. Для вас лично принципиально закончить сезон выше армейцев?

– Естественно это важно, в первую очередь для болельщиков. Но еще принципиальнее заканчивать сезон выше, чем все остальные. Не всегда получается, но мы стараемся и делаем все ради этого.