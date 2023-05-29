Зарема: «Сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, пожелала красно-белым занять второе место в текущем сезоне РПЛ.

«Прошел год с одного из самых счастливых дней в моей жизни. Мы всем доказали, что умеем побеждать и уходить красиво, оставив классного тренера, который точно справится. Из песни слов не выкинешь, сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать. Вспомнить первую половину чемпионата, занять второе место и в будущем много раз приносить заветное чемпионство», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.