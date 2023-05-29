Агент Ютто: «Семак был великим игроком с неординарным складом ума, таким же он является тренером»

Французский агент Кристоф Ютто поделился мнением об успехах главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Ютто работал с российским специалистом в середине 2000-х. Агент занимался переходом Семака из ЦСКА в «ПСЖ».

«Я давно не общался с Сергеем, несмотря на большую привязанность и уважение к нему. Конфликт между Россией и Украиной — главная причина этому. Сергей был великим игроком с неординарным складом ума, таким же он и сегодня является тренером. Если увидите его, то передайте ему теплый привет от меня», — приводит Metaratings.ru слова Ютто.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Сине-бело-голубые под руководством Семака в пятый раз подряд завоевали золотые медали РПЛ. В заключительном туре петербуржцы встретятся с «Факелом». Матч пройдет 3 июня.