Мостовой: «Без Промеса «Спартаку» тяжело, он ведущий игрок команды»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает Квинси Промеса лучшим игроком красно-белых в текущем сезоне.

«Думаю, Промес — лучший в «Спартаке» в этом сезоне. Он много забил, приносит пользу команде. Квинси — ведущий игрок команды, без него «Спартаку» тяжело», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» в 35 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. 31-летний голландский футболист выступает за московскую команду с 2021 года.