Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, почему у нее не было свадьбы с бизнесменом.

«Мы официально не женаты, он сказал мне: «Хочешь свадьбы — сделай сиськи». Я сказала: «Нет» (смеется). Видимо, ему это было важно», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Ранее Салихова рассказала, как познакомилась с Федуном.