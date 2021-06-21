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Зарема Салихова: «Федун сказал мне: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи»

13:10
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, почему у нее не было свадьбы с бизнесменом.

«Мы официально не женаты, он сказал мне: «Хочешь свадьбы — сделай сиськи». Я сказала: «Нет» (смеется). Видимо, ему это было важно», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Ранее Салихова рассказала, как познакомилась с Федуном.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=AA-I6X4-_Hs

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