Зарема Салихова: «Федун сказал мне: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи»
13:10
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, почему у нее не было свадьбы с бизнесменом.
«Мы официально не женаты, он сказал мне: «Хочешь свадьбы — сделай сиськи». Я сказала: «Нет» (смеется). Видимо, ему это было важно», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».
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