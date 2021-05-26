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Салихова назвала других кандидатов на пост гендиректора «Спартака» в момент приглашения Газизова

16:23
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопросы, которые в материале «СЭ» были заданы Артемом Калининым.

Томас Цорн, Зарема Салихова, Шамиль Газизов.«Футбольные менеджеры в России отсутствуют как класс». Ответы Заремы Салиховой на пять вопросов «СЭ»

В частности, она рассказала, кто был кандидатом на пост генерального директора клуба прошлым летом. Эту должность занял Шамиль Газизов, уволенный через пять месяцев.

«У нас было три кандидата, — рассказала Салихова. — Номером один был Александр Жирков. Мне было комфортно с ним общаться. Работая в клубе, он отвечал на все вопросы, и вектор развития был абсолютно понятен. У нас была клубная стратегия (коммерческая часть), была спортивная стратегия, был план, как достичь этих показателей. Жирков абсолютно четкий и понятный руководитель. За четыре года, которые он был в клубе, экономический баланс был всего минус 400 тысяч евро. «Спартаку» не хватило одной Лиги чемпионов, чтобы выйти в плюс. После ухода Жиркова мы даже близко не можем приблизиться к тем показателям, которые были при нем. К сожалению, мне не удалось его уговорить: он сказал, что ни за какие деньги он не вернется. Он был готов мне помогать, готов смотреть документы, готов советовать. Он не отказал в помощи, но вернуться в клуб не захотел».

«Еще одним кандидатом был человек, имя которого я не хотела бы назвать, так как он является действующим генеральным директором клуба, который находится за пределами России, — продолжила Салихова. — Леонид Федун не поддержал эту кандидатуру, так как считал, что работая на такой должности, человек должен быть знаком с нашими реалиями. Он считал, что генеральный директор извне не разберется в этом или на это уйдет слишком много времени, которого как всегда у «Спартака» нет».

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

(Максим Алланазаров)

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