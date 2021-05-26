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Салихова рассказала о новых регламентах в «Спартаке», которые должны отладить клубную структуру

16:30
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопросы, которые в материале «СЭ» были заданы Артемом Калининым.

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Салихова рассказала о том, какую работу ведет управляющий директор Евгений Мележиков, направленную на выстраивание новой структуры клуба.

«В данный момент Евгений Мележиков пишет новые регламенты, положения, выстраивает новую структуру, чтобы отладить все процессы, в том числе спортивные, — рассказала Салихова «СЭ». — Хотя это и не входит в зону его прямой компетенции. Я видела драфты и думаю, что Евгений отладит все экономические процессы и придаст клубу системность. Важный момент: нужно приучить сотрудников работать согласно новым положениям и регламентам».

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

(Максим Алланазаров)

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