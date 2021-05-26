Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопросы, которые в материале «СЭ» были заданы Артемом Калининым.

Она подробно рассказала, как бывший гендиректор красно-белых Шамиль Газизов настаивал на подписании контракта с форвардом Александром Кокориным, который провел в «Спартаке» первую часть сезона и в итоге был продан в итальянскую «Фиорентину».

«Что касается покупки «Спартаком» Александра Кокорина, то у меня было много сомнений относительно его приобретения, — рассказала Салихова «СЭ». — Это была идея Газизова. На тот момент «Спартак» не нуждался в игроках группы атаки. У нас достаточно своих игроков на эту позицию, но он считал, что без него мы не сможем выиграть чемпионат. Газизов считал и любил говорить, что таких породистых игроков у нас еще не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла. Газизов говорил, что он исправился и теперь ему нужно доказать свою состоятельность, а значит, на поле он будет рвать и метать. Когда я жила в Монако, я видела его компанию, и у меня возникали вопросы: «А так ли должны отдыхать действующие футболисты?» Я приверженец того, что у футболистов должна быть семья, дети, спокойный отдых, они должны высыпаться, правильно питаться, а не летать в течение двух недель между Сингапуром, Дубаем и Майами, сменив несколько часовых поясов. Газизов постоянно говорил мне, что Саша не такой».

«Когда я спрашивала про риски, он говорил, что в случае неудачи он все покроет из своих средств, — продолжила Салихова. — Но это все осталось только на словах. Плюс он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел».

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

(Максим Алланазаров)