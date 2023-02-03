Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:33

Сафонов заявил, что физически готов только на 50 процентов

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о том, насколько он готов к возобновлению сезона.

— Главная интрига турнира — борьба вас и Селихова за лучшего вратаря. Вы, похоже, в хорошей форме.

— Я бы не сказал. Сам удивился, не рассчитывал, что отыграю так неплохо в начале сборов.

— На сколько процентов вы сейчас готовы?

— Если говорить про меня, то вообще не готов. К сезону должны подготовиться, но пока процентов 50 физических кондиций набрал. Еще работать и работать. В чем причина? Долгий отпуск, новый тренерский штаб нас плохо знает. У нас индивидуальные тренировки, тренер не понимал, какую нагрузку давать. Недавно поговорили с ним. Мы сказали, что готовы к большей интенсивности. Начнем скоро набирать. От матча к матчу это будет видно.

— Сейчас широко обсуждается будущее Эдуарда Сперцяна. Ходят слухи, что им интересуются клубы из топ-5 европейских лиг. Твое мнение, он может потянуть команду верхней половины топ-5 лиг?

— Думаю, что много зависит от обстоятельств. Я по себе знаю, когда ты попадаешь в такую компанию, где ребята выигрывали Лигу чемпионов, где есть чемпионы мира, ты намного быстрее прогрессируешь. Даже если сейчас он будет неготов играть в стартовом составе, он будет готов выходить на замену, показывать то, что он умеет, играть на своих сильных качествах. Думаю, что самое главное будет, когда он адаптируется и начнет прибавлять.

— Ты бы ему посоветовал сейчас уезжать?

— Сейчас — нет. Сейчас же Зимний кубок РПЛ, как можно уехать?

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Радченко: «Если поле «Волги» будет соответствовать регламенту, то матч с «Зенитом» лучше проводить в Ульяновске»
Мелкадзе: «Меня устроит, если «Сочи» завершит сезон в первой пятерке»
Сафонов о переходе в Азию: «Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать»
Сафонов о главном тренере Ивиче: «Основная притирка прошла. Сейчас идет момент отработки»
Боржис, которого унесли с матча против «Сочи», рассказал о состоянии здоровья
Нобоа: «Обрадовался, когда узнал, что Бердыев приходит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боржис, которого унесли с матча против «Сочи», рассказал о состоянии здоровья

Сафонов о главном тренере Ивиче: «Основная притирка прошла. Сейчас идет момент отработки»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости