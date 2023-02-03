Сафонов заявил, что физически готов только на 50 процентов

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о том, насколько он готов к возобновлению сезона.

— Главная интрига турнира — борьба вас и Селихова за лучшего вратаря. Вы, похоже, в хорошей форме.

— Я бы не сказал. Сам удивился, не рассчитывал, что отыграю так неплохо в начале сборов.

— На сколько процентов вы сейчас готовы?

— Если говорить про меня, то вообще не готов. К сезону должны подготовиться, но пока процентов 50 физических кондиций набрал. Еще работать и работать. В чем причина? Долгий отпуск, новый тренерский штаб нас плохо знает. У нас индивидуальные тренировки, тренер не понимал, какую нагрузку давать. Недавно поговорили с ним. Мы сказали, что готовы к большей интенсивности. Начнем скоро набирать. От матча к матчу это будет видно.

— Сейчас широко обсуждается будущее Эдуарда Сперцяна. Ходят слухи, что им интересуются клубы из топ-5 европейских лиг. Твое мнение, он может потянуть команду верхней половины топ-5 лиг?

— Думаю, что много зависит от обстоятельств. Я по себе знаю, когда ты попадаешь в такую компанию, где ребята выигрывали Лигу чемпионов, где есть чемпионы мира, ты намного быстрее прогрессируешь. Даже если сейчас он будет неготов играть в стартовом составе, он будет готов выходить на замену, показывать то, что он умеет, играть на своих сильных качествах. Думаю, что самое главное будет, когда он адаптируется и начнет прибавлять.

— Ты бы ему посоветовал сейчас уезжать?

— Сейчас — нет. Сейчас же Зимний кубок РПЛ, как можно уехать?