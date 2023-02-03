Боржис, которого унесли с матча против «Краснодара», рассказал о состоянии здоровья

Новичок «Краснодара» Кади Боржис, которого унесли с матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (0:1), рассказал о состоянии здоровья.

«Больно, да, но, вроде бы, ничего страшного. Думаю, что смогу сыграть уже в следующем матче на турнире», — сказал Боржис.

«Краснодар» набрал 3 очка и лидирует в Зимнем кубке РПЛ, «Сочи» находится на четвертом месте (0 очков).