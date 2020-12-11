Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим футболистом команды в ноябре по версии болельщиков. В октябре вратарь также был признан лучшим.

Как сообщается на официальном сайте клуба, за 21-летнего игрока проголосовало 40,41% болельщиков из 1381 человека. В ноябре Сафонов, который пропустил большую часть месяца после положительного теста на коронавирус, провел всего 2 матча: против «Севильи» (2:3) в Лиге чемпионов и против «Зенита» (1:3) в чемпионате России.

На награду претендовали форвард Маркус Берг (13,9%), забивший по голу «Севилье» и «Зениту», и защитник Игорь Смольников (9,63%).