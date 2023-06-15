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Саенко рассказал, почему закончил карьеру в 27 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Иван Саенко рассказал, как решил завершить игровую карьеру после ухода из «Спартака» в январе 2011 года, когда ему было 27 лет.

— После «Спартака» вас звал «Хоффенхайм», но вы сказали, что не хотите идти на уровень ниже. Вы считали, что немецкий клуб — это уровень ниже?

— Нет, было не так. В «Хоффенхайм» я, наоборот, хотел перейти, — цитирует Sport24 Саенко. — Даже летал туда. Просто там все сорвалось — они долго ждали и в итоге купили Райана Бабеля. Не срослось. А после этого у меня было предложение от «Ростова». И мои слова были как раз про то предложение. Мой брат близко дружит с Александром Шикуновым, который на тот момент был спортивным директором «Ростова». Мы долго были на связи. И вот туда я не согласился перейти.

— И решили закончить.

— Не мог себя пересилить. Плюс ключевую роль сыграла травма. Уходить в российский клуб уровнем ниже «Спартака», да еще и с травмой... Можно было себя загнать еще больше. Хотя ростовчане сделали очень достойное предложение в финансовом плане. Так что в чемпионате России я мог остаться спокойно. Но подумал: не мое, — заявил Саенко в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу.
Иван Саенко выступал за «Факел», «Карлсруэ», «Нюрнберг» и «Спартак». На его счету 13 матчей за сборную России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-ivan-sayenko-rasskazal-pochemu-zakonchil-karyeru-v-27-let-ne-smog-sebya-peresilit
Футбол
Иван Саенко
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
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