Пономарев: «Чалову лучше остаться в ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о потенциальном уходе нападающего Федора Чалова.

«В Турции — да, возможно, но не в лигах из топ-5. Африка может заинтересоваться, ОАЭ. Хотя нет, им уже нужны сумасшедшие имена вроде Месси и Роналду. Так что у него положение такое, что лучше остаться в ЦСКА. Доработать до конца, как Акинфеев. Его с уважением будет принимать публика и ценить. Вот и все», — цитирует «Газета.Ru» Пономарева.

В сезоне-2022/23 25-летний россиянин забил 24 гола и сделал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.