«С первым снегом, РПЛ». «Урал» ждет ЦСКА в заснеженном Екатеринбурге
10:36
«Урал» опубликовал в своем официальном Twitter фотографии заснеженного Екатеринбурга.
— С первым снегом, РПЛ, — написал клуб. — ЦСКА, до встречи!
Матч 11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА состоится в воскресенье 29 сентября и начнется в 11.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
С первым снегом, @rfpl! @pfc_cska, до встречи! ??? pic.twitter.com/ps9bChG7TE— ФК Урал (@FCURAL) September 28, 2019
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