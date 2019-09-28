«С первым снегом, РПЛ». «Урал» ждет ЦСКА в заснеженном Екатеринбурге

«Урал» опубликовал в своем официальном Twitter фотографии заснеженного Екатеринбурга.

— С первым снегом, РПЛ, — написал клуб. — ЦСКА, до встречи!

Матч 11-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА состоится в воскресенье 29 сентября и начнется в 11.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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