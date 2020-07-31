С нового сезона РПЛ тренерам разрешат не носить маски во время матчей

По информации «СЭ», с сезона-2020/2021 тренерам клубов РПЛ разрешат не носить медицинские маски во время матчей. Этот пункт есть в проекте санитарного регламента. Ранее тренеров штрафовали за отсутствие и неправильное ношение масок во время игр.

Чемпионат стартует двумя матчами 8 августа, последние игры перед международной паузой пройдут 30 августа. (Севастиан Терлецкий)