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С нового сезона РПЛ тренерам разрешат не носить маски во время матчей

17:21
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов».
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов».
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По информации «СЭ», с сезона-2020/2021 тренерам клубов РПЛ разрешат не носить медицинские маски во время матчей. Этот пункт есть в проекте санитарного регламента. Ранее тренеров штрафовали за отсутствие и неправильное ношение масок во время игр.

Чемпионат стартует двумя матчами 8 августа, последние игры перед международной паузой пройдут 30 августа. (Севастиан Терлецкий)

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