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«С футбольной точки зрения это для нас потеря». Реакция Карпина на уход Зайнутдинова в ЦСКА

19:55
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ с «Уралом» и высказался об уходе форварда Бактиера Зайнутдинова в ЦСКА.

— Короткий промежуток между матчами в Уфе и вот с «Уралом». Как команда готовилась?

— Готовились как обычно, когда времени нет на тренировки, было всего два дня — восстанавливались.

— Сегодня в стартовом составе Роман Еременко, в Уфу он из-за искусственного газона не летал, как оцените его состояние?

— Сыграл 60 минут с «Динамо», он не летал в Уфу, да, потому что противопоказано, тренировался, поэтому, думаю, что по идее должен выглядеть даже лучше, чем с «Динамо».

— Дмитрий Полоз вновь дебютировал за «Ростов» в Уфе, сегодня он в запасе, удалось ли за эти два дня увидеть, в каком он состоянии?

— Я же только что сказал, что восстанавливались, и тренировка была лишь вчера — перед матчем, времени практически не было, чтобы понять его состояние. Предполагаю, что не самое плохое состояние, сомнений особых нет.

— «Урал» набрал 4 очка в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» для вас эти матчи дали пищу для размышлений? Что подметили?

— Естественно, я не буду рассказывать, что мы подметили — это не для широкой аудитории. Постараемся сделать так, чтобы мы набрали очки дома. Для этого работаем и тренируемся.

— Накануне матча было объявлено, что Бактиер Зайнутдинов переходит в ЦСКА, он записал трогательное обращение, как вы его напутствовали, говорили ли что-то перед отъездом? Как оцените этот переход, как потерю?

— Да, конечно, потеря с точки зрения футбола. Этот человек два года всего лишь провел здесь, начал выходить на определенный уровень, на котором хотели бы его видеть, и совершен трансфер. Понятно, что с футбольной точки зрения это для нас потеря. Но двигаемся дальше, здесь ничего сделать мы не можем, — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Ростов — Урал

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13772

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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