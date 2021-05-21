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Тамбовский губернатор поручил создать новый футбольный клуб

13:58

Профессиональный футбольный клуб из воспитанников местной академии футбола будет создан в Тамбове в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

«В ближайшее время будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии футбола и добросовестного руководства, — цитирует ТАСС Никитина. — ... Прошу управление физической культуры и спорта совместно с финансовым управлением подготовить согласованные предложения в самые короткие сроки».

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова сообщила, что клуб, испытывающий в последнее время финансовые проблемы, фактически прекратил свое существование, юридически он будет ликвидирован после окончания процедуры банкротства.

16 мая «Тамбов» сыграл последний матч в истории — во встрече 30-го тура чемпионата России команда со счетом 1:5 уступила «Зениту». В турнирной таблице «Тамбов» занял последнее, 16-е место и покинул РПЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11435735

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