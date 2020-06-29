Рыжиков мог перейти в «Барселону», но Вальдес все испортил

Агент Алексей Сафонов рассказал, что вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков мог в 2010 году перейти из «Рубина» в «Барселону». В групповом турнире Лиги чемпионов-2009/10 «Рубин» смог обыграть «Барселону» на «Ноу Камп» (2:1), после чего каталонцы заинтересовались голкипером. Однако сделка не состоялась, поскольку основной страж ворот Виктор Вальдес решил остаться в «Барсе».

— Рыжиков мог перейти в «Барселону». Это было после того легендарного матча, — сказал Сафонов в интервью автору «Яндекс Дзен» Анару Ибрагимову. — Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Роселем. Мы очень много общались. Серега и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в MLS. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал (смеется).

— Какие условия были?

— Серега терял около 300-400 тысяч евро чистыми в год.

— Ну это ерунда. Если ты играешь за «Барсу».

— Он так и сказал. Серега сказал, что готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в Барсе — 1.6. Он и сейчас хочет в Европу. Есть варианты с «Динамо» из Загреба, турецкими командами.