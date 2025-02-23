Рыбус ответил, какие команды будут бороться за золото РПЛ

Защитник Мацей Рыбус в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.

— Я продолжаю следить за чемпионатом России. Траты «Зенита» и «Спартака»? Если у них есть такая возможность, то почему бы не пользовать ею.

— Учитывая зимнее трансферное окно, «Зенит» и «Спартак» фавориты РПЛ?

— Не только они. Есть еще «Краснодар», у них сильный состав. Плюс есть еще «Локомотив» и «Динамо», которые могут включиться в борьбу за титул. Отрыв в таблице маленький, конкуренция высокая, — сказал Рыбус «СЭ».

После 18 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» — третий (37 очков).

«Зенит» становился чемпионом России в последние шесть сезонов.