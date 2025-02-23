Белоус: «Зенит» усилился наиболее качественно, новички «Спартака» ничем себя не проявили»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил зимнюю трансферную кампанию клубов чемпионата России.

«Зенит» лучше всех провел зимнее трансферное окно. Ведь важно не только кого-то взять, но и отдать, особенно тех, кто потерял мотивацию, исчерпал себя в команде. Ушел Клаудиньо — это напрашивалось. Вендел остался до лета, что очень хорошо. Думаю, он блестяще проведет остаток чемпионата. Приобрели Луиса Энрике и Мимовича — это очень сильные по уровню футболисты. «Зенит» усилился наиболее качественно. Посмотрим, как заиграют покупки «Спартака». Пока про них ничего нельзя сказать по контрольным матчам на сборах. У «Зенита» мы видели, как забивал Энрике, но спартаковские новички ничем себя не проявили», — цитирует Белоуса Legalbet.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 39 очками. «Зенит» (39) располагается на второй позиции, уступая «быкам» по дополнительным показателям. Тройку сильнейших замыкает «Спартак» (37).