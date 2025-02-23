Белоус: «Зенит» усилился наиболее качественно, новички «Спартака» ничем себя не проявили»
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил зимнюю трансферную кампанию клубов чемпионата России.
«Зенит» лучше всех провел зимнее трансферное окно. Ведь важно не только кого-то взять, но и отдать, особенно тех, кто потерял мотивацию, исчерпал себя в команде. Ушел Клаудиньо — это напрашивалось. Вендел остался до лета, что очень хорошо. Думаю, он блестяще проведет остаток чемпионата. Приобрели Луиса Энрике и Мимовича — это очень сильные по уровню футболисты. «Зенит» усилился наиболее качественно. Посмотрим, как заиграют покупки «Спартака». Пока про них ничего нельзя сказать по контрольным матчам на сборах. У «Зенита» мы видели, как забивал Энрике, но спартаковские новички ничем себя не проявили», — цитирует Белоуса Legalbet.
После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 39 очками. «Зенит» (39) располагается на второй позиции, уступая «быкам» по дополнительным показателям. Тройку сильнейших замыкает «Спартак» (37).
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0-0
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3
|Локомотив
|0
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|0-0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -