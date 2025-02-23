Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Мы вели Кейта, но с его трансфером был риск»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил, почему клуб не стал подписывать полузащитника «Татавина» Нумори Кейта.

«Мы действительно вели Кейта, интерес к нему был. В целом, он бы усилил наш клуб, но в случае его приглашения к нам был определенный риск, связанный с платежами. Мы решили, что в этой ситуации рисковать не хотим, поэтому и отказались от него», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Кейта выступает за «Татавин» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне на счету футболиста 13 матчей за тунисскую команду.