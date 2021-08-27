Защитник «Локомотива Мачей Рыбус после завершения матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1) вернулся к уходу из команды полузащитника Гжегожа Крыховяка.

В частности, он остался недоволен постом, который появился в соцсетях красно-зеленых после матча с «Краснодаром», куда как раз и перешел поляк.

— Сегодня было очень много проблем у «Локомотива» в опорной зоне?

— Была равная игра. Ну так, да. Пропустили в первом тайме гол. Упустили Шиманьски, у него хорошая техника. Жаль, что не добились победы сегодня.

— Как ты относишься к посту «Локомотива» о Гжегоже Крыховяке?

— Это некрасиво. Я все написал, вы видели. Клуб никак на это не отреагировал.

— Не было установки играть жестко против Крыховяка?

— Нет. Мы всегда агрессивно играем против соперников. Здесь не было какой-то цели.

— Для тебя уход Гжегожа — это особая обида?

— Не, я все понимаю. Это футбол. Сейчас такая ситуация. Я желаю Гжегожу удачи, скоро увидимся.

Рыбус уже выказывал свое недовольство это записью в соцсетях, ответив в комментариях.