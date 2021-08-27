Рыбус — о посте в соцсетях «Локомотива» про Крыховяка: «Это некрасиво»
Защитник «Локомотива Мачей Рыбус после завершения матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1) вернулся к уходу из команды полузащитника Гжегожа Крыховяка.
В частности, он остался недоволен постом, который появился в соцсетях красно-зеленых после матча с «Краснодаром», куда как раз и перешел поляк.
— Сегодня было очень много проблем у «Локомотива» в опорной зоне?
— Была равная игра. Ну так, да. Пропустили в первом тайме гол. Упустили Шиманьски, у него хорошая техника. Жаль, что не добились победы сегодня.
— Как ты относишься к посту «Локомотива» о Гжегоже Крыховяке?
— Это некрасиво. Я все написал, вы видели. Клуб никак на это не отреагировал.
— Не было установки играть жестко против Крыховяка?
— Нет. Мы всегда агрессивно играем против соперников. Здесь не было какой-то цели.
— Для тебя уход Гжегожа — это особая обида?
— Не, я все понимаю. Это футбол. Сейчас такая ситуация. Я желаю Гжегожу удачи, скоро увидимся.
Рыбус уже выказывал свое недовольство это записью в соцсетях, ответив в комментариях.
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