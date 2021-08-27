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«Краснодар» — «Рубин»: все голы матча

22:06
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Все голы матча шестого тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Рубин».

На 12-й минуте счет в игре открыл Алексей Ионов.

Джон Кордоба на 35-й минуте удвоил преимущество хозяев.

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Евгений Петров все материалы автора

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