«Краснодар» — «Рубин»: все голы матча
22:06
Все голы матча шестого тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Рубин».
На 12-й минуте счет в игре открыл Алексей Ионов.
Кордоба классно скинул на Ионова, который закатил в угол с 11 метров. Первый гол «Краснодара» ?? pic.twitter.com/igT6mN4VZL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021
Джон Кордоба на 35-й минуте удвоил преимущество хозяев.
Казанцы были чем-то заняты и оставили Кордобу тосковать в одиночестве. Грех тут не замкнуть хороший навес ?? pic.twitter.com/lzobZQkA0z— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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