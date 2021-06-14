Руй Витория: «Мы пришли сюда взять чемпионство»
15:28
Главный тренер «Спартака» Руй Витория на своей первой пресс-конференции в московской команде ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в Тинькофф РПЛ.
«Мы пришли сюда взять чемпионство, не скрываем этого. Российский чемпионат сильный, но мы верим, что сможет создать команду победителей. Плюс нас ждет юбилейный год клуба», — сказал Витория.
После сезона-2020/21 «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о решении после завершения контракта вернуться на родину к семье.
В прошлом сезоне красно-белые заняли второе место в чемпионате России и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов (с третьего отборочного раунда).
(Сергей Федоров)
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