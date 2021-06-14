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Руй Витория рассказал, почему решил поработать в России

15:52
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Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему принял решение поработать в России.

«Почему я решил поработать в России? Меня привлекла возможность биться за титулы в «Спартаке». Мы с моим штабом в последнее время стабильно брали какие-нибудь трофеи. Мне понравился сам проект, идея, плюс хочу открыть для себя новую реальность. Мне интересна культура и очень нравится Москва. Основная задача — создать достойную команду, которая будет биться в РПЛ и еврокубках», — сказал Витория.

Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.

(Сергей Федоров)

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