Руй Витория рассказал, почему решил поработать в России
15:52
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему принял решение поработать в России.
«Почему я решил поработать в России? Меня привлекла возможность биться за титулы в «Спартаке». Мы с моим штабом в последнее время стабильно брали какие-нибудь трофеи. Мне понравился сам проект, идея, плюс хочу открыть для себя новую реальность. Мне интересна культура и очень нравится Москва. Основная задача — создать достойную команду, которая будет биться в РПЛ и еврокубках», — сказал Витория.
Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.
(Сергей Федоров)
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