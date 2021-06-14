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Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска

21:49
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14 июля «Арсенал» вышел из отпуска и провел первую тренировку, сообщает сайт тульской команды.

В условиях эпидемии коронавируса туляки прошли тестирование на COVID-19.

Утреннее занятие началось с теста «йо-йо», определяющего выносливость футболистов. Красно-желтые выполняли его двумя группами: в первой победил новичок «оружейников», нападающий Евгений Марков, во второй — защитник Артем Сокол.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pervyy-rabochiy-den-140621/

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