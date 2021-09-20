Руй Витория рассказал о цели «Спартака» на сезон

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с ЦСКА (0:1) в восьмом туре Тинькофф РПЛ рассказал о целях команды.

— Клуб в 2022 году отмечает столетие, при этом показывает один из худших стартов в истории. Кто виноват в том? И какова ваша цель?

— Цель — выигрывать в каждом следующем матче. Мы концентрируемся на победе в каждой игре — это то, на что мы можем повлиять. Нам нужно создавать условия для побед. Но сейчас не самый подходящий момент, чтобы говорить об этом. Пока так: наша цель — победа в каждой игре. Если думать о том, на каком мы месте, как мы выглядим, то ничего не получится, — сказал Витория.

Единственный мяч в этой игре забил Антон Заболотный.