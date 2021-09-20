Руй Витория поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с ЦСКА (0:1) в восьмом туре Тинькофф РПЛ обратился к болельщикам.

— Что вы можете сейчас сказать фанатам клуба?

— Мы играем для фанатов. Они очень качественно нас поддерживают. Мы сделали все, что могли, чтобы выиграть. На мой взгляд, это было невезение — не только, но в том числе. Огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на протяжении всего времени, — сказал Витория.

Единственный мяч в этой игре забил Антон Заболотный.