Витория — о невызванных футболистах «Спартака» в сборную России: «У них будет больше возможности поработать в клубе»
22:05
Главный тренер «Спартака» Руй Витория постарался объяснить, почему в состав сборной России на октябрьские матчи попало мало игроков московского клуба.
В национальную команду были вызваны защитник Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев.
— С каждым новым списком сборной в ней все меньше игроков «Спартака». В чем тут причина? Игроки не прогрессируют?
— Максименко попал в сборную от нас. Да и раньше много было игроков «Спартака» в сборной. Зобнин сейчас травмирован. Не вижу особенной разницы по сравнению с прошлым разом. Мне кажется, в последнее время все время было то же самое: 2-3 игрока. Конечно, порой футболисты играют лучше или хуже. Ну, у них будет больше возможности поработать в клубе.
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