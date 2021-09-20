Главный тренер «Спартака» Руй Витория постарался объяснить, почему в состав сборной России на октябрьские матчи попало мало игроков московского клуба.

В национальную команду были вызваны защитник Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев.

— С каждым новым списком сборной в ней все меньше игроков «Спартака». В чем тут причина? Игроки не прогрессируют?

— Максименко попал в сборную от нас. Да и раньше много было игроков «Спартака» в сборной. Зобнин сейчас травмирован. Не вижу особенной разницы по сравнению с прошлым разом. Мне кажется, в последнее время все время было то же самое: 2-3 игрока. Конечно, порой футболисты играют лучше или хуже. Ну, у них будет больше возможности поработать в клубе.