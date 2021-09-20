Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Витория — о невызванных футболистах «Спартака» в сборную России: «У них будет больше возможности поработать в клубе»

22:05
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория постарался объяснить, почему в состав сборной России на октябрьские матчи попало мало игроков московского клуба.

В национальную команду были вызваны защитник Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев.

— С каждым новым списком сборной в ней все меньше игроков «Спартака». В чем тут причина? Игроки не прогрессируют?

— Максименко попал в сборную от нас. Да и раньше много было игроков «Спартака» в сборной. Зобнин сейчас травмирован. Не вижу особенной разницы по сравнению с прошлым разом. Мне кажется, в последнее время все время было то же самое: 2-3 игрока. Конечно, порой футболисты играют лучше или хуже. Ну, у них будет больше возможности поработать в клубе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
«Спартак» плох, ЦСКА — не лучше. Но победа может стать переломной для Алексея Березуцкого
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
3
Офсайд