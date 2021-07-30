Руй Витория - о минимальной победе над «Крыльями»: «Мы только начинаем, так что ошибки неизбежны»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
«Прежде всего, хотелось бы поздравить ребят и команду с этой победой. Соперник показал очень качественный футбол. У них неплохой подбор игроков.
Где-то нам не хватило качества. Были моменты, которыми не воспользовались. Дали сопернику почувствовать уверенность.
Тем не менее, считаю, что результат справедливый. Мы только начинаем, так что ошибки неизбежны. Но такие победы нужны для того, что почувствовать уверенность в своих силах», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 7 августа, а «Крылья Советов» в тот же день встретятся на выезде с тульским «Арсеналом».
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