Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руй Витория - о минимальной победе над «Крыльями»: «Мы только начинаем, так что ошибки неизбежны»

21:42
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Прежде всего, хотелось бы поздравить ребят и команду с этой победой. Соперник показал очень качественный футбол. У них неплохой подбор игроков.

Где-то нам не хватило качества. Были моменты, которыми не воспользовались. Дали сопернику почувствовать уверенность.

Тем не менее, считаю, что результат справедливый. Мы только начинаем, так что ошибки неизбежны. Но такие победы нужны для того, что почувствовать уверенность в своих силах», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 7 августа, а «Крылья Советов» в тот же день встретятся на выезде с тульским «Арсеналом».

Крылья Советов — Спартак

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

На Олимпиаде в Токио будет русский финал. Такого теннис не видел 13 лет!
Поймали с поличным: в СК раскрыли детали задержания прокурора Федорина
Умер адвокат по делу Михаила Ефремова
Опубликовано видео драки со стрельбой в московском ТЦ
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр