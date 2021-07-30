Главный тренер «Крыльев Советов» назвал слабые стороны команды после поражения от «Спартака»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру команды в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1).
«Понятно, что мы тоже хотели набрать очки. Мы не закрывались, как это могло показаться. Это результат давления «Спартака».
Может, не было явных моментов у ворот соперника. Но мы играли с хорошей командой. Нам надо привыкать к такой скорости, к такому уровню сопротивления. У нас есть проблема с ведением силовых единоборств. Мы еще привыкаем. Все будет нормально», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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