Главный тренер «Крыльев Советов» назвал слабые стороны команды после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру команды в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Понятно, что мы тоже хотели набрать очки. Мы не закрывались, как это могло показаться. Это результат давления «Спартака».

Может, не было явных моментов у ворот соперника. Но мы играли с хорошей командой. Нам надо привыкать к такой скорости, к такому уровню сопротивления. У нас есть проблема с ведением силовых единоборств. Мы еще привыкаем. Все будет нормально», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».