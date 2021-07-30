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Денис Мацуев: «У «Спартака» есть серьезные проблемы с реализацией»

22:03
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Народный артист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Труднейший матч получился. Мне кажется, игрокам эта игра далась гораздо сложнее, чем прошлая, — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — «Крылья Советов» — очень крепкая команда, которая доставит проблемы всем топ-командам нашего чемпионата в этом сезоне. Соболев не отпраздновал гол в ворота своей прошлой команды, этот поступок заставляет его уважать. Безусловно, есть серьезные проблемы с реализацией, во многих моментах просто не хватает удачи».

Пианист отметил игру защитника Николая Рассказова.

«Он провел уже второй матч на высоком уровне — это светлое пятно нашей обороны. «Спартаку» нужно прибавлять, у команды есть все, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство. Впереди важнейший матч с «Бенфикой». Надеюсь, что наши лидеры вернутся в строй. «Спартак» должен показать свою лучшую игру, чтобы победить», — подчеркнул Мацуев.

«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне. Это также первая победа красно-белых в официальном матч под руководством нового главного тренера Руя Витории.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

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