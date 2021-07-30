Денис Мацуев: «У «Спартака» есть серьезные проблемы с реализацией»

Народный артист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Труднейший матч получился. Мне кажется, игрокам эта игра далась гораздо сложнее, чем прошлая, — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — «Крылья Советов» — очень крепкая команда, которая доставит проблемы всем топ-командам нашего чемпионата в этом сезоне. Соболев не отпраздновал гол в ворота своей прошлой команды, этот поступок заставляет его уважать. Безусловно, есть серьезные проблемы с реализацией, во многих моментах просто не хватает удачи».

Пианист отметил игру защитника Николая Рассказова.

«Он провел уже второй матч на высоком уровне — это светлое пятно нашей обороны. «Спартаку» нужно прибавлять, у команды есть все, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство. Впереди важнейший матч с «Бенфикой». Надеюсь, что наши лидеры вернутся в строй. «Спартак» должен показать свою лучшую игру, чтобы победить», — подчеркнул Мацуев.

«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне. Это также первая победа красно-белых в официальном матч под руководством нового главного тренера Руя Витории.