Денис Мацуев: «У «Спартака» есть серьезные проблемы с реализацией»
Народный артист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
«Труднейший матч получился. Мне кажется, игрокам эта игра далась гораздо сложнее, чем прошлая, — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — «Крылья Советов» — очень крепкая команда, которая доставит проблемы всем топ-командам нашего чемпионата в этом сезоне. Соболев не отпраздновал гол в ворота своей прошлой команды, этот поступок заставляет его уважать. Безусловно, есть серьезные проблемы с реализацией, во многих моментах просто не хватает удачи».
Пианист отметил игру защитника Николая Рассказова.
«Он провел уже второй матч на высоком уровне — это светлое пятно нашей обороны. «Спартаку» нужно прибавлять, у команды есть все, чтобы побороться с «Зенитом» за чемпионство. Впереди важнейший матч с «Бенфикой». Надеюсь, что наши лидеры вернутся в строй. «Спартак» должен показать свою лучшую игру, чтобы победить», — подчеркнул Мацуев.
«Спартак» одержал первую победу в новом сезоне. Это также первая победа красно-белых в официальном матч под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю