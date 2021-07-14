Руй Витория: «Несмотря на победу, я очень критично отношусь к нашим играм»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги товарищеского матча против «Рубина» (4:0).

«Мы смотрим на свою игру. Сегодня мы играли против хорошего соперника, но прежде всего, обращаем внимание на нашу подготовку. Отдаем себе отчет, что первая игра сезона будет сильно отличаться от сегодняшнего матча. На данный момент мы провели вместе более 30 тренировок, у нас впереди весь сезон. Не все получается, совершаем ошибки, стараемся работать над ними. Конечно, побеждать в товарищеских матчах лучше, чем проигрывать. Несмотря на победу, я очень критично отношусь к нашим играм. Будем анализировать игры вместе с командой. Это все часть сборов. Надеюсь, к началу сезона будем готовы», — сказал тренер.

После этой победы команда Руя Витории набрала 4 очка на турнире Кубка Матч Премьер и продолжает лидировать в турнирной таблице. Заключительную встречу на турнире «Спартак» проведет против «Химок» 18 июля.