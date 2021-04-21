Руслан Пименов высказался о победной серии «Локомотива»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал результаты «Локомотива» в последних матчах.

Накануне «железнодорожники» обыграли ЦСКА в 1/2 финала Кубка России со счетом 2:0.

— Вы считаете, что эти 10 побед — это Юрий Палыч Семин или это не его заслуга?

— К Юрию Палычу отношусь с уважением, но это уже работа Николича, конечно. Очевидно, что после зимней паузы «Локомотив» — однозначно лучшая команда в РПЛ. Именно в физических кондициях, по линиям они выглядят предпочтительнее. Они были сильнее «Спартака», были сильнее ЦСКА, результат на табло. Неудивительно, что 10 побед подряд.

— Такая команда, где на поле нет места даже Миранчуку?

— Это конкуренция, самое главное в этой конкуренции, что никто не обижается. Смотрите, Смолов вышел, забивает 5-6 мячей, а Лисакович садится в запас. Смолов не вышел обиженный, это означает что микроклимат в команде очень хороший, а «Локомотив» стоит на правильных рельсах.

— Должен ли быть Маринато Гильерме основным вратарем сборной на Евро? Зная Станислава Саламовича, скорее всего, основным будет Шунин.

— По вратарской линии вообще нет проблем в России. Максименко в «Спартаке» супер играет, Сафонов в «Краснодаре», Шунин в «Динамо», Гильерме в «Локомотиве». Выбор огромен, голову пусть ломает уже главный тренер. За эту позицию никто не должен вспотеть, это очевидно.

— Начинают ходить слухи в телеграм-каналах о том, что половина команды будет распродана. Как сохранить команду и Николича? Может, вы знаете по своим каналам?

— По каналам «Матч ТВ» я не знаю. Не смогу ответить на этот вопрос. Все узнаем в конце сезона.

— Вы там ни с кем не общаетесь в команде?

— Они тоже не в курсе. Если бы были в курсе, поверьте, результатов таких бы не было. Все работают спокойно и с надеждой в завтрашнем дне. Слухи — это слухи.

«Локомотив», пройдя ЦСКА в полуфинале, одержал свою 10-ю победу подряд во всех турнирах (семь — в РПЛ, три — в БЕТСИТИ Кубке России).

(Артем Бухаев)