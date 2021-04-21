Бабаев прокомментировал многочисленные травмы игроков ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о большом количестве травм в составе армейского клуба.

— Вы понимаете, с чем связано такое большое количество травм?

— Они все очень разные.

— Системы какой-то нет?

— Я бы не сказал, что здесь есть какая-то система. Очень сложно ее проследить. У Кучаева одна ситуация, у Марио другая. Больше всего расстраивает ситуация с Марио в связи с тем, что это потеря ключевого футболиста, а, во-вторых, у Марио очень редко были мышечные травмы. На моей памяти их практически не было, и сейчас вдруг в такой решающий момент. Возможно, что в последнее время очень много матчей: и за сборную, и за клуб. Просто, наверно, не выдержал. Конечно, мы анализируем ситуацию, стараемся найти причины, но, поверьте, это не математика, здесь невозможно с точностью определить по причине перегрузки, по причине физподготовки или что-то еще. Повторюсь, у всех абсолютно разные травмы.

21 апреля ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3 в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. На лавке армейцев во время игры находилось всего пять футболистов.

(Севастиан Терлецкий)