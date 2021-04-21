Бабаев объяснил, почему ЦСКА поддержал Хачатурянца в ситуации с отстранением Вилкова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб поддержал председателя судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашота Хачатурянца.

— Почему было принято решение публично поддержать Хачатурянца? Как вы относитесь к решению отстранить Вилкова?

— Если клуб высказался, то там и моя позиция тоже. Ответ очевиден. Мы все видим, что новое руководство не боится принимать непопулярные меры, реагирует достаточно быстро на серьезные ошибки. Всем дается шанс, все могут ошибаться. Когда эти ошибки повторяются от матча к матчу, и есть основания полагать, что это — нечто большое, чем ошибки, нас не пытаются успокоить словами, а принимают жесткие меры. Нам это импонирует.

Человек не боится противопоставить себя определенным негативным явлениям и борется с ними. Поэтому мы и решили озвучить нашу позицию. Мы почувствовали, что это правильный момент. У всех клубов есть недовольство судейством. На мой взгляд, сегодня за несколько секунд до гола в наши ворота был фол против нас. Но, я понимаю, что это просто ошибка. Когда речь идет о чем-то другом, то нужен руководитель, который берет на себя ответственность.

После матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Хачатурянц отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.

(Севастиан Терлецкий)