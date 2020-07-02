Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин — об игре Александра Максименко и Игоря Акинфеева в главном дерби страны.

— Есть мнение, что это было дерби двух эпизодов. Гол имени Максименко и суперсейв Акинфеева в концовке матча. Согласны?

— Эти моменты действительно повлияли на итоговый результат, стали ключевыми. Максименко допустил необязательную ошибку. А спасение Акинфеева не позволило «Спартаку» добиться ничьей. Это был великолепный сейв. Удар у Умярова получился хлестким, в самый угол, и Игорь кончиками пальцев достал этот мяч, перевел его в штангу. Это же была последняя минута основного времени. Сомневаюсь, что армейцы успели бы еще поразить ворота красно-белых. Пожалуй, ключевой момент. В дерби очень часто многое зависит от действий голкиперов. Вчерашний матч оказался показательным в этом плане.

— С чем связываете ошибку Максименко?

— Технический брак. Мяч был пущен Влашичем достаточно сильно, со свалом. Александр немного недопереместился. Либо ему надо было сразу падать на левый бок. А тут у него не было страховки за руками. В таких эпизодах всегда должны быть сложенные колени, какая-то страховка на тот случай, если мяч пробьет твои руки. Но получилось так, как получилось.

— Насколько стрессоустойчив молодой вратарь красно-белых? В интернете уже много мемов и коллажей, где его изображают волейболистом.

— Понятно, что болельщики крайне раздосадованы. Чаще всего достается вратарям. Хочу пожелать Александру мужества, терпения и посоветовал бы ему не заглядывать сейчас в интернет. Все забывается через работу. Такие ошибки случаются у каждого вратаря. В том числе и у Акинфеева. Уже в следующем матче картина может полностью поменяться. Максименко — прекрасный голкипер. Даже не сомневаюсь, что он продолжит отлично играть за «Спартак».

— Сколько грубых ошибок за сезон может допустить голкипер таких клубов, как «Спартак» или ЦСКА? Есть ли лимит?

— Все зависит от доверия тренера. Есть очень импульсивные специалисты, которые за первую же ошибку сажают вратаря на скамейку, не дают голкиперу никакого карт-бланша. В команде начинается чехарда голкиперов, и это ни к чему хорошему не приводит. Считаю, ляп в дерби никак не повлияет на выбор Тедеско, и Максименко сохранит место в основном составе. Одна ошибка, пусть и в таком статусном и важном матче, не должна подвергать сомнению его квалификацию. Тедеско сказал после дерби, что Максименко может оплатить следующий командный ужин? Я приветствую такой подход и такую реакцию тренера. Он решил немного пошутить, понимая, что оступиться может каждый.

— Дерби показало разницу в классе между опытным Акинфеевым и молодым Максименко?

— Не согласен с такой постановкой вопроса. Это всего лишь один матч. В целом Максименко играет хорошо и надежно, но, к сожалению, не в этом дерби. Акинфеев совершил спасение, однако еще недавно ему забивали четыре мяча. Тур на тур не приходится. Нельзя выносить Максименко приговор по одной встрече.

— Вам не было досадно за Акинфеева, который четыре раза вытаскивал мяч из сетки в матче с «Зенитом». По большому счету, там во всех эпизодах ошиблись защитники.

— Я бы не разделял вину между голкипером и защитниками. Пропускает и забивает вся команда, все тут взаимосвязано. Если вспомнить про ошибку Максименко, то в том эпизоде спартаковские защитники позволили Влашичу свободно пробить. Так что нужно рассматривать все вкупе. С одной стороны, хочу поддержать своих коллег вратарей, но в тоже время не склонен все валить на игроков обороны. (Виталий Айрапетов)