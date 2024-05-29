Руслан Газзаев заявил, что «Ахмат» не планирует приглашать Дзюбу

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что не рассматривает вариант приглашения 35-летнего нападающего Артема Дзюбу на правах свободного агента.

«Нет мы не рассматриваем Артема Дзюбу в качестве усиления», — сказал Газзаев Metaratings.ru.

Ранее бывший директор академии «Локомотива» Кузьмичев заявил, что форварду нелегко будет найти новую команду.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.