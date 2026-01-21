Ондуа пригласил Загитову на тренировку по фигурному катанию

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» признался в любви к российской фигуристке Алине Загитовой.

— Как ты отдыхаешь?

— Обожаю ходить на каток. В Лужниках открыли — просто супер.

— Ты даже приглашал Алину Загитову на мастер-класс.

— Да! Жду, потренируемся в формате фристайла!

— Это твоя любимая фигуристка?

— Конечно. Еще слежу за Аленой Косторной. Даже подписан на нее в соцсетях.

Полное интервью Ондуа читайте на сайте «СЭ».